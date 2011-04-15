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17/06/2020
14:57

Москва выставила на продажу 11 участков земли в Косихино-Ухтомском районе под ИЖС

Москва выставила на продажу 11 участков земли в Косихино-Ухтомском районе под индивидуальное жилищное строительство. Об этом говорится в сообщении Департамента городского имущества.

Средняя площадь каждого из участков около 0.17 га, средняя начальная цена - 9.5 млн руб. Граждане могут приобрести их у города на открытом аукционе или без проведения торгов.

Пять участков находятся на Красковской улице, два на Каскадной, по одному - на улицах Михельсона, Лыткаринская, Третьего Интернационала, а также в 1-м Красковском проезде.

"Общая площадь участков равна 1.93 га, а средняя - 0.17 га. На участках можно возвести жилые дома совокупной площадью 8.8 тыс. кв м - от 580 до 1 тыс. кв м. Начальная цена каждого лота колеблется в диапазоне от 7.7 до 11.6 млн руб. и равна кадастровой стоимости. Если торги состоятся, в казну города поступит не менее 104 млн руб.", - сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, слова которого приводятся в сообщении.

Приобрести у города землю под индивидуальное жилищное строительство граждане могут на открытом аукционе или без проведения торгов. Для этого нужно подать заявление о предоставлении интересующего объекта в Департамент городского имущества. Если в течение 30 дней не поступили другие заявления о намерении приобрести эту землю, оформляется договор купли-продажи участка без торгов.

Если интерес к участку проявят несколько участников, Департамент города Москвы по конкурентной политике проводит аукцион. Начальная цена лота устанавливается в размере его кадастровой стоимости.

"AK&M" от 17.06.2020
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