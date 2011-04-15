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17/06/2020
15:04

В Германии стартуют продажи новых BMW M5 и BMW M5 Competition

В Германии стартуют продажи новых BMW M5 и BMW M5 Competition. Об этом говорится в сообщении BMW Group.

Цены в Германии начинаются с 120.9 тыс. евро для BMW M5 и 129.9 тыс. евро за BMW M5 Competition.

BMW AG (Bayerische Motoren Werke AG) - немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов. Промышленная фирма основана Карлом Фридрихом Раппом в октябре 1916 года, официально компания BMW была зарегистрирована 20 июля 1917 года, но первоначально - как производитель авиационных двигателей, Bayerische Flugzeug-Werke. В России автомобили BMW собираются в Калининграде.

"AK&M" от 17.06.2020
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