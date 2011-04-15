В Германии стартуют продажи новых BMW M5 и BMW M5 Competition. Об этом говорится в сообщении BMW Group.



Цены в Германии начинаются с 120.9 тыс. евро для BMW M5 и 129.9 тыс. евро за BMW M5 Competition.



BMW AG (Bayerische Motoren Werke AG) - немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов. Промышленная фирма основана Карлом Фридрихом Раппом в октябре 1916 года, официально компания BMW была зарегистрирована 20 июля 1917 года, но первоначально - как производитель авиационных двигателей, Bayerische Flugzeug-Werke. В России автомобили BMW собираются в Калининграде.



"AK&M" от 17.06.2020