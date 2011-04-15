Производство зерна в России в 2020 году может составить 122.5 млн т, Д.Патрушев

Производство зерна в России в 2020 году может составить 122.5 млн т. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на очередной рабочей встрече с крупнейшими российскими экспортерами зерна, в ходе которой участники обсудили предварительные итоги сельскохозяйственного сезона и определили совместные планы на дальнейший период.



Как говорится в сообщении Минсельхоза, наращивание объемов производства продукции АПК и развитие экспортного потенциала являются важными направлениями деятельности министерства. По словам министра, это невозможно без системной работы по повышению урожайности. По зерновым культурам в 2019 году она стала выше почти на полтора центнера с гектара в сравнении с 2018 годом. В текущем году планируется сохранить набранный темп, в том числе за счет применения аграриями современных технологий производства.



"Несмотря на сложности, вызванные непростыми погодными условиями в ряде регионов Российской Федерации, а также распространением коронавируса, весенние полевые работы в целом проходят штатно. Некоторые субъекты уже приступили к уборке урожая. По уточненным прогнозам, валовое производство зерна в 2020 году может составить 122.5 млн т, в том числе пшеницы - до 75 млн т. Исходя из этого, рассчитываем, что экспорт зерновых, при сохранении необходимого объема переходящих остатков, в сезоне 2020/2021 годов составит 45 млн т", - заявил Д.Патрушев.



Министр обратил внимание участников мероприятия, что в сложившихся социально-экономических условиях удалось обеспечить стабильность внутреннего рынка и ценовой ситуации. Минсельхозом был предпринят ряд конкретных действий для обеспечения продовольственной безопасности России, которая является главным и неизменным ориентиром ведомства. В частности, с 1 апреля впервые был введен механизм квотирования экспорта.



Кроме того, чтобы не допустить дефицита продовольствия, Евразийской экономической комиссией был установлен временный запрет на вывоз из стран ЕАЭС отдельных видов товаров, в том числе - ржи, риса, соевых бобов и подсолнечника - до 30 июня 2020 года. "Мы должны в полной мере обеспечить наших переработчиков масличных культур необходимым объемом сырья. Тем более, что мощностей для переработки масличных в России достаточно. Согласно федеральному проекту "Экспорт продукции АПК" на внешнюю торговлю масложирововой продукцией к 2024 году приходится $8.6 млрд. В этой связи необходимо стимулировать рост производства масличных и их переработку на территории нашей страны", - подчеркнул глава Минсельхоза, отметив, что с учетом этого, вчера на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии принято решение по особому разрешительному порядку вывоза подсолнечника, которое продлится до 1 сентября текущего года.



По предварительной оценке Министерства, в текущем сельхозгоду за рубеж направлено 40.6 млн т зерна, внешняя торговля оценивается в $8 млрд. Рынки сбыта остались традиционные: Турция, Египет, Бангладеш, Саудовская Аравия, страны Африки. Итоговый экспорт зерновых в сельскохозяйственном сезоне 2019/2020 может составить 43 млн т на сумму порядка $8.5 млрд, что соответствует изначально разработанным планам.



"AK&M" от 17.06.2020