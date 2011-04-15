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17/06/2020
16:31

Toyota начинает продажи в Японии новой модели Harrier

Toyota через своих дилеров начинает продажи в Японии новой модели Harrier. Об этом говорится в сообщении компании.

Внедорожник производится на заводе Такаока. План продаж в Японии - 3.1 тыс. единиц в месяц. Диапазон цен: от 2.99 млн иен до 5.04 млн иен.

Toyota Motor Corporation - крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе. Является крупнейшей автомобилестроительной публичной компанией в мире, а также крупнейшей публичной компанией в Японии. Главный офис компании находится в городе Тоёта, префектура Айти (Япония). Toyota Motor Corporation является основным членом Toyota Group. Основное направление деятельности компании Toyota Motors Corporation - производство и продажа пассажирских и грузовых автомобилей, а также автобусов под брендами Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu, Hino. Основные производственные мощности расположены в Японии, также крупные заводы имеются в Таиланде, США, Канаде, Индонезии.

ООО "Тойота Мотор" действует на территории России с 1 апреля 2002 года. Компания обладает исключительным правом на совершение операций, связанных с ввозом и распространением на территории Российской Федерации автомобилей, запасных частей и аксессуаров Toyota и Lexus. 21 декабря 2007 года состоялась церемония открытия российского завода Тойота в Санкт-Петербурге. В настоящий момент на предприятии организовано производство полного цикла двух ключевых бестселлеров бренда Toyota: Camry и RAV4.

"AK&M" от 17.06.2020
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