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17/06/2020
16:52

АСВ дополнительно направит 235.86 млн руб. на расчеты с кредиторами Банка инноваций и развития

Агентство по страхованию вкладов дополнительно направит 235.86 млн руб. на расчеты с кредиторами АО "Банк инноваций и развития" (Москва). Об этом говорится в сообщении АСВ.

В рамках расчетов, проводимых с 5 июня 2019 года, требования кредиторов первой очереди банка по вновь установленным требованиям, а также кредиторов третьей очереди банка будут удовлетворены на 100%. Требования кредиторов второй очереди не заявлены, подчеркивает АСВ.

В соответствии с законом "О несостоятельности (банкротстве)", расчеты с кредиторами третьей очереди начнутся после завершения расчётов и полного удовлетворения требований кредиторов первой очереди.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка инноваций и развития 7 ноября 2018 года. По величине активов на 1 октября 2018 года кредитная организация занимала 286-е место в банковской системе Российской Федерации.


"AK&M" от 17.06.2020
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