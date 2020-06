Акционеры Lantheus одобрили выпуск акций для слияния с Progenics

Акционеры Lantheus одобрили выпуск обыкновенных акций в рамках предполагаемого слияния с Progenics Pharmaceuticals, Inc. Об этом говорится в сообщении Lantheus.



Стороны рассчитывают завершить сделку 19 июня 2020 года.

Lantheus Holdings, Inc. является материнской компанией LMI, мирового лидера в области разработки, производства и коммерциализации инновационных диагностических средств визуализации. LMI предоставляет широкий ассортимент медицинского оборудования. Штаб-квартира компании находится в North Billerica (Массачусетс), офисы - в Пуэрто-Рико и Канаде.



Progenics Pharmaceuticals, Inc. разрабатывает инновационные лекарства и искусственный интеллект для исследования и лечения онкологических заболеваний.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"