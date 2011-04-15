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17/06/2020
16:56

Акционеры Lantheus одобрили выпуск акций для слияния с Progenics

Акционеры Lantheus одобрили выпуск обыкновенных акций в рамках предполагаемого слияния с Progenics Pharmaceuticals, Inc. Об этом говорится в сообщении Lantheus.

Стороны рассчитывают завершить сделку 19 июня 2020 года.
Lantheus Holdings, Inc. является материнской компанией LMI, мирового лидера в области разработки, производства и коммерциализации инновационных диагностических средств визуализации. LMI предоставляет широкий ассортимент медицинского оборудования. Штаб-квартира компании находится в North Billerica (Массачусетс), офисы - в Пуэрто-Рико и Канаде.

Progenics Pharmaceuticals, Inc. разрабатывает инновационные лекарства и искусственный интеллект для исследования и лечения онкологических заболеваний.


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