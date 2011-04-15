Daimler Buses объединяется с THACO

Daimler Buses расширяет свой автобусный бизнес в Юго-Восточной Азии и начнет продажи шасси во Вьетнаме. С этой целью Daimler Buses объединяется с местной автомобильной корпорацией Truong Hai Auto Corporation (THACO). С 1 июня 2020 года THACO является генеральным дистрибьютором автобусного подразделения Daimler на вьетнамском рынке. Договор о сотрудничестве был подписан несколько дней назад. Об этом говорится в сообщении Daimler AG.



Продаваемые автобусы будут специально адаптированы к местным условиям и будут использовать шасси завода Mercedes-Benz Bernardo do Campo в Бразилии. Бразильский завод Mercedes-Benz будет поставлять во Вьетнам комплекты компонентов для шасси со второй половины 2020 года. Во Вьетнаме THACO соберет шасси, а затем оснастит их кузовом в своей автомобильно-механической промышленной зоне Чу Лай Труонг Хай, а затем продаст их через сеть продаж на вьетнамском рынке. Чтобы клиенты во Вьетнаме могли выбрать оптимальный автомобиль для своих нужд, шасси будет оснащено двигателем Mercedes-Benz OM 457 с различной выходной мощностью (260 кВт и 315 кВт).



Truong Hai Auto Corporation (THACO) была основана в 1997 году со штаб-квартирой в городе Хошимин. В THACO работает более 20 тыс. человек. Среди основных направлений бизнеса THACO - машиностроение и автомобилестроение. THACO является крупнейшим производителем автомобилей во Вьетнаме и охватывает всю цепочку: от разработки до производства компонентов автомобилей, сборки, логистики, продаж и послепродажного обслуживания своей продукции. Ассортимент продукции включает в себя различные типы грузовых автомобилей, автобусов, автомобилей специального назначения и легковых автомобилей от представительского класса до сегмента класса люкс.



Daimler AG - транснациональный автомобилестроительный концерн со штаб-квартирой в городе Штутгарт (Баден-Вюртемберг), Германия.



Чистая прибыль Daimler за I квартал 2020 года упала в 12.8 раза до 168 млн евро с 2.149 млрд евро годом ранее. Выручка сократилась на 6% и составила 37.2 млрд евро с 39.7 млрд. Показатель EBIT составил 617 млн евро против 2.798 млрд евро.



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