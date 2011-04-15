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17/06/2020
17:27

Wizz Air в сентябре откроет операционную базу в "Пулково"

Европейская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air в сентябре 2020 года откроет операционную базу в аэропорту "Пулково". Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Аэропорт Санкт-Петербурга станет первой в России базой венгерского перевозчика и 32 в мире.

Wizz Air разместит в "Пулково" один самолет Airbus A320.
Вместе с открытием новой базы авиакомпания с 18 сентября 2020 года запустит пять новых рейсов из Северной столицы в Зальцбург (Австрия), Копенгаген (Дания), Осло (Норвегия), Стокгольм (Швеция) и на Мальту. Рейсы будут выполняться в рамках режима снятия ограничений на полеты иностранных авиакомпаний по седьмой степени свободы воздушного пространства.

Ранее, в январе 2020 года Wizz Air первой анонсировала открытие рейсов по седьмой свободе воздуха из "Пулково" в Братиславу (Словакия), Бухарест (Румыния), Вильнюс (Литва) и Софию (Болгария).

Wizz Air - крупнейший низкобюджетный перевозчик в Центральной и Восточной Европе. Флот авиакомпании состоит из 122 самолетов Airbus A320 и A321. Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером WIZZ и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices. Авиакомпания прошла аудит на соответствие современным требованиям эксплуатационной безопасности IOSA (IATA Operational Safety Audit).

Аэропорт "Пулково" занимает четвёртое место по объёму пассажиропотока в России. Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные Ворота Северной Столицы", который на основе государственно-частного партнёрства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.

Пассажиропоток "Пулково" в 2019 году вырос на 8.1% до 19.581 млн по сравнению с годом ранее. Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос на 9.8% до 12.111 млн. Объём перевозок на международных воздушных линиях увеличился на 5.3% до 7.47 млн. "Пулково" обслужил 168.572 тыс. взлётно-посадочных операции, что на 1.9% больше показателя за 2018 год.

"AK&M" от 17.06.2020
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