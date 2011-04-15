Акционеры Lufthansa могут не одобрить план спасения компании, предусматривающий передачу 20% акций государству

Акционеры Lufthansa могут не одобрить план спасения компании. Как говорится в сообщении Lufthansa, 25 июня акционеры должны рассмотреть решение о стабилизационном финансировании в 9 млрд евро и о передаче 20% акций государству.



Исполнительный совет Lufthansa предполагает, что внеочередное собрание акционеров, назначенное на 25 июня, не наберет кворума (50%). Принимая во внимание последние публичные заявления крупнейшего акционера компании Хайнца Херманна Тиле, совет директоров полагает, что стабилизационный пакет может не получить большинства в две трети голосов.



В этом случае Lufthansa будет вынуждена начать процедуру банкротства.



В интервью, опубликованном 16 июня, Хайнц Херманн Тиле критически отозвался об условиях стабилизационного пакета и оставил свое решение открытым. Он заявил, что увеличил долю в Lufthansa более чем до 15% уставного капитала.



Deutsche Lufthansa AG - одно из крупнейших авиапредприятий в мире. До 1994 года авиакомпания Lufthansa была государственным предприятием. В 1997 году компания полностью перешла во владение инвесторов, среди которых компании Deutsche Postbank, Deutsche Bank и MGL Gesellschaft fuer Luftverkehrwerte.





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