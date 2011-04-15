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18/06/2020
10:52

В Москве в связи с репетицией Парада Победы с 17:30 начнут ограничивать движение

В Москве сегодня, 18 июня, в связи с репетицией Парада Победы с 17:30 начнут ограничивать движение. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

Вчера, 17 июня, из-за ограничений на северо-западе и в центре Москвы загруженность на дорогах достигала 9 баллов.

Напомним, Парад Победы на Красной площади в Москве в мае 2020 году из-за эпидемиологической обстановки был перенесен. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня. Движение будет ограничено 18, 19, 20, 23 и 24 июня.

"AK&M" от 18.06.2020
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