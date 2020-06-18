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18/06/2020
10:53

"Сахалин Энерджи" продлила лицензии на разработку двух месторождений Охотском море

"Сахалин Энерджи" продлила лицензии на разработку Пильтун-Астохского и Лунского месторождений в Охотском море, которые были выданы компании в мае 1996 года на первоначальный срок в 25 лет. Об этом говорится в сообщении компании.

Срок действия разрешительных документов на право пользования недрами пролонгирован на пять лет - до 19 мая 2026 года.

"Работа "Сахалин Энерджи" в этом направлении началась в 2018 году и потребовала согласованных действий компании с государственными органами. Для продления каждого из двух разрешительных документов компания подала в Роснедра отдельный заявочный пакет. В итоге все подготовительные мероприятия были выполнены в строгом соответствии с действующими процедурами. Продление лицензий позволяет говорить о том, что компания ведет открытый и безопасный бизнес, выполняя все обязательства в рамках Закона "О недрах", - отметил главный исполнительный директор "Сахалин Энерджи" Роман Дашков, цитируемый в сообщении.

По условиям соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-2" компания может пролонгировать срок действия лицензий пятилетними периодами и при очередном продлении получит разрешение на пользование недрами еще на пять лет - до 2031 года.

"Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд." ("Сахалин Энерджи") является оператором проекта "Сахалин-2", одного из крупнейших в мире комплексных нефтегазовых проектов с мощной инфраструктурой добычи, транспортировки и переработки природных углеводородов. Компания является экспортёром нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Акционерами "Сахалин Энерджи" являются Газпром (50% + 1 акция), Shell (27.5% - 1 акция), Mitsui (12.5%) и Mitsubishi (10%).

"AK&M" от 18.06.2020 от 18.06.2020
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