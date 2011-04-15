Совкомбанк и QIWI заключили сделку о продаже проекта потребительского кредитования "Совесть"

ПАО "Совкомбанк" и компания QIWI plc заключили соглашение о продаже проекта потребительского кредитования "Совесть". Об этом говорится в сообщении сторон.



В рамках сделки QIWI намерена переуступить Совкомбанку права требований к клиентам проекта "Совесть" валовой балансовой стоимостью около 9 млрд руб. и чистой стоимостью около 7.6 млрд руб. и получить денежное возмещение по данным требованиям в размере от 6 до 6.5 млрд руб. В дальнейшем QIWI планирует передать покупателю практически все активы, включая соответствующие бренды и домены.



В рамках сделки Совкомбанк намерен сделать предложения по трудоустройству ряду сотрудников проекта "Совесть" и компенсировать QIWI часть расходов, связанных с увольнениями.



Окончательная стоимость передаваемых прав требований и полученных компанией денежных возмещений подлежит оценке, которая должна состояться примерно через месяц; в этот момент, как ожидается, также произойдет закрытие сделки. Документация по сделке включает в себя заверения и гарантии, договорные обязательства и условия закрытия, общепринятые для сделок такого типа.



"<…> Клиенты "Совести" получат доступ к 200 тыс. магазинов-партнеров "Халвы", а также к более длинным срокам рассрочки. Партнеры карты "Совесть" получат больше покупателей в свои магазины из числа клиентов "Халвы", партнеры "Халвы" получат больше клиентов из числа держателей карты "Совесть", - сказал первый заместитель председателя правления ПАО "Совкомбанк" Сергей Хотимский, слова которого приводятся в сообщении.



Совкомбанк (Кострома, ИНН 4401116480) специализируется на кредитовании физических лиц и операциях с ценными бумагами. Банк основан в 1990 году. В 2007 году банк приобрёл сеть кредитных агентств АРКА, в 2014 году - ДжиИ Мани Банк, в 2015 году - ICICI Евразия.



QIWI - ведущий провайдер платёжных и финансовых сервисов нового поколения в России и странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платёжная сеть, позволяющая производить платежи по мобильным, онлайн- и офлайн-каналам. Сеть включает свыше 22.3 млн виртуальных кошельков и более чем 136 тыс. терминалов и точек приёма платежей.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 18.06.2020