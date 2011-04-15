Московское УФАС выдало предписание ВШЭ

Московское УФАС России выдало предписание ФГАУ ВО "НИУ Высшая школа экономики" за нарушения, допущенные при проведении конкурса на право заключения договора на оказание услуг по добровольному комплексному страхованию (КАСКО) транспортных средств. Об этом говорится в сообщении службы.



В столичное антимонопольное ведомство обратился Страховой Дом "ВСК", выразивший несогласие с положениями конкурсной документации ФГАУ ВО "НИУ ВШЭ". По мнению заявителя, заказчиком были неправомерно установлены критерии оценки, предопределяющие победу конкретной организации - СПАО "РЕСО-Гарантия".



Учитывая, что данные, используемые для оценки страховых компаний, размещены на официальном сайте Банка России, ФГАУ ВО "НИУ ВШЭ" имел возможность ознакомится с ними заблаговременно при подготовке закупочной документации. По мнению антимонопольного органа, которые создают преимущество конкретному хозяйствующему субъекту, порождают неравный подход к оценке участников.



Антимонопольный орган неоднократно указывал на недопустимость установления непропорционального порядка оценки заявок, так как подобные действия не способствуют определению исполнителя, способного наилучшим образом оказать требуемые услуги.



Московское УФАС России усмотрело в действиях ФГАУ ВО "НИУ ВШЭ" нарушения закона "О закупках" и выдало предписание о внесении изменений в закупочную документацию.



"AK&M" от 18.06.2020