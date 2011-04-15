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18/06/2020
10:05

Инфляция в РФ за неделю, с 9 по 15 июня, составила 0.1%

Инфляция в РФ за неделю, с 9 по 15 июня 2020 года, составила 0.1%. С начала года - 2.5%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

За неделю среди продовольственных товаров выросли цены: на крупу гречневую - на 0.4%, консервы мясные, маргарин, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, рис шлифованный и чай черный - на 0.3%, сосиски, сардельки, масло подсолнечное, муку пшеничную, хлеб ржаной, макаронные изделия и печенье - на 0.2%.

Цены на яйца куриные снизились на 1.6%, рыбу мороженую и молоко стерилизованное - на 0.2%, консервы мясные и овощные для детского питания, пшено и молоко пастеризованное - на 0.1%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.6%, в том числе на картофель - 4.8%. Яблоки подорожали на 2.7%. В то же время помидоры стали дешевле на 5.5%, огурцы - на 4.1%, лук репчатый - на 2.8%, капуста белокочанная - на 2.6%.

Подорожали легковые автомобили иностранных марок и смартфоны - на 0.3%, сигареты с фильтром отечественные, футболки детские - на 0.2%, сорочки для мальчиков, носки, гольфы, костюмы спортивные для детей, кроссовые туфли

для взрослых, носки мужские - на 0.1%.
Телевизоры стали дешевле на 0.4%, электропылесосы напольные - на 0.3%, шампуни - на 0.2%.

Цены на бензин автомобильный увеличились на 0.2%, дизельное топливо - на 0.1%.


"AK&M" от 18.06.2020
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