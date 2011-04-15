Задолженность по зарплате в РФ на 1 июня составила 2.416 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Статистическое ведомство не стало публиковать данные в динамике в силу неполной их сопоставимости. В апреле и мае ряд организаций полностью или частично прекратили работу, напоминает Росстат.



Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 июня, на долги, образовавшиеся в 2020 году, приходится 981.4 млн руб. (40.6%), в 2019 году - 613.8 млн руб. (25.4%), в 2018 году и ранее - 820.7 млн руб. (34%).



По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 42%; добыча полезных ископаемых - 15%; строительство - 11%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки и транспорт - по 8%.





AK&M Антикризис