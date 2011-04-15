Пассажиры поездов дальнего следования снова могут посещать вагоны-рестораны. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.



Посетителям предоставляются антисептики для обработки рук. Не реже двух раз в день проводится дезинфекция помещений вагонов-ресторанов с применением специальных средств, активных в отношении вирусов. Кроме того, ведется постоянный мониторинг состояния здоровья персонала. Работники вагонов-ресторанов используют средства индивидуальной защиты - медицинские маски и перчатки, которые подлежат регулярной замене.



Желающие также могут заказать доставку блюд из меню вагона-ресторана к своему месту в поезде. Чтобы получить такую услугу, достаточно обратиться к проводнику своего вагона.



Напомним, во исполнение предписания главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту от 29 марта 2020 года и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции вагоны-рестораны были временно закрыты для посещения. В поездах, где они продолжили курсировать, пассажиры могли только заказать еду из вагона-ресторана с доставкой в вагон.



ОАО "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Компания начала деятельность 1 октября 2003 года. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является РФ. От имени РФ полномочия акционера осуществляет Правительство РФ. Имущество компании было сформировано путём внесения в уставный капитал ОАО "РЖД" по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству. Уставный капитал составляет 2315846775000 руб. и состоит из 2315846775 акций.



Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.



"AK&M" от 18.06.2020