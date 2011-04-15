Сенаторы внесли в Госдуму проект закона об особо охраняемых природных территориях

Заместители председателя Совета Федерации Юрий Воробьев, Андрей Турчак, а также сенаторы Алексей Майоров, Елена Зленко, Вячеслав Наговицын и ряд депутатов внесли в Госдуму проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.



Законопроект направлен на обеспечение основных прав граждан, проживающих на территории национальных парков, а также баланса сохранения объектов природного и культурного наследия национальных парков и интересов населения, подчеркивается в сообщении.



Реализация положений законопроекта позволит существенно снизить социальную напряженность среди населения, проживающего в границах национальных парков, создаст условия для эффективной реализации социальных программ региональными и муниципальными органами власти, полагают авторы законопроекта.



"AK&M" от 18.06.2020