Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

18/06/2020
12:43

"Хевел" начала строительство первой очереди Дергачёвской солнечной электростанции

Группа компаний "Хевел" начала строительство первой очереди Дергачёвской солнечной электростанции. Об этом говорится в сообщении компании.

Суммарная мощность одного из крупнейших в Саратовской области объектов солнечной генерации с учетом всех очередей составит 60 МВт.

Прогнозная выработка Дергачёвской СЭС составит более 80 млн кВт*ч в год, что эквивалентно использованию 24 млн куб. м. природного газа и позволит избежать более 42 тыс. тонн выбросов СО2.

На объекте будут установлены солнечные модули, произведенные по новейшей гетероструктурной технологии. Ввод в эксплуатацию первой очереди электростанции запланирован в четвёртом квартале 2020 года.

В регионе уже работают Пугачевская, Орловгайская и Новоузенская СЭС мощностью 15 МВт каждая. По итогам 2019 года суммарная выработка солнечной генерации под управлением "Хевел" в Саратовской области составила 53436 тыс. кВт*ч, что на 50% больше, чем в 2018 году (26 485 тыс. кВт*ч).

"Хевел" основан в 2009 году и является единственным в России вертикально интегрированным производителем солнечных модулей. Деятельность компании сосредоточена на высокотехнологичном производстве высокоэффективных солнечных модулей по одной из самых современных технологий в мире, строительстве "под ключ" и эксплуатации солнечных электростанций, а также научно-исследовательской деятельности в области фотовольтаики.

"AK&M" от 18.06.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100