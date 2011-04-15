Группа компаний "Хевел" начала строительство первой очереди Дергачёвской солнечной электростанции. Об этом говорится в сообщении компании.



Суммарная мощность одного из крупнейших в Саратовской области объектов солнечной генерации с учетом всех очередей составит 60 МВт.



Прогнозная выработка Дергачёвской СЭС составит более 80 млн кВт*ч в год, что эквивалентно использованию 24 млн куб. м. природного газа и позволит избежать более 42 тыс. тонн выбросов СО2.



На объекте будут установлены солнечные модули, произведенные по новейшей гетероструктурной технологии. Ввод в эксплуатацию первой очереди электростанции запланирован в четвёртом квартале 2020 года.



В регионе уже работают Пугачевская, Орловгайская и Новоузенская СЭС мощностью 15 МВт каждая. По итогам 2019 года суммарная выработка солнечной генерации под управлением "Хевел" в Саратовской области составила 53436 тыс. кВт*ч, что на 50% больше, чем в 2018 году (26 485 тыс. кВт*ч).



"Хевел" основан в 2009 году и является единственным в России вертикально интегрированным производителем солнечных модулей. Деятельность компании сосредоточена на высокотехнологичном производстве высокоэффективных солнечных модулей по одной из самых современных технологий в мире, строительстве "под ключ" и эксплуатации солнечных электростанций, а также научно-исследовательской деятельности в области фотовольтаики.



"AK&M" от 18.06.2020