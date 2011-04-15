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18/06/2020
13:46

Boohoo приобретает онлайн-бизнес Oasis и Warehouse

Boohoo Group plc приобретает онлайн-бизнес Oasis и Warehouse за 5.25 млн фунтов стерлингов у Hilco Capital Limited. Об этом говорится в сообщении Boohoo.

Boohoo намерена интегрировать данные бренды на свою платформу.

Oasis и Warehouse - два хорошо зарекомендовавших себя бренда в Великобритании, ориентированных на модных покупателей. В финансовом году, закончившемся в феврале 2020 года, Oasis и Warehouse получили доходы в 46.8 млн фунтов стерлингов.

Boohoo Group, основанная в Манчестере в 2006 году, является инклюзивным и инновационным брендом, ориентированным на клиентов, следящих за модой. Компания занимается продажей качественной одежды, обуви и аксессуаров и является мультибрендовым интернет-ритейлером, лидирующим на рынке модной электронной коммерции. По состоянию на 29 февраля 2020 года группа имела 14 млн активных клиентов по всему миру.

В марте 2019 года группа приобрела бренд MissPap, в августе 2019 года-бренды Karen Millen и Coast, дополняющие мультибрендовую платформу группы.


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