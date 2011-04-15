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18/06/2020
12:48

Урожай клубники в РФ в текущем году может вырасти на 23.5%

В России приступили к массовой уборке урожая клубники. Об этом сообщил Минсельхоз.

Так, по состоянию на 17 июня 2020 года валовой сбор товарной земляники садовой в целом по стране составляет порядка 5 тыс. т. Из них свыше 1 тыс. т произведено в защищенном грунте, а 3.9 тыс. т - в открытом. Первыми к уборке урожая в открытом грунте приступили хозяйства Юга и Северного Кавказа.

Среди субъектов лидерами по производству культуры являются Краснодарский и Ставропольский края, Республика Крым, Волгоградская, Ростовская, Московская, Липецкая, Воронежская, Белгородская, Рязанская, Нижегородская и Самарская области, Республики Кабардино-Балкария, Адыгея и Татарстан.

По прогнозу Минсельхоза, в 2020 году валовой сбор товарной земляники садовой в ведущих сельхозорганизациях составит не менее 8.4 тыс. т, что на 23.5% больше показателя 2019 года - 6.8 тыс. т. При этом около 13% урожая будет выращено в защищённом грунте.

"AK&M" от 18.06.2020
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