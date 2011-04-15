Московские арендаторы могут быть освобождены от арендных платежей с марта по июнь

Арендаторы городского имущества, которые приостановили свою деятельность из-за временных ограничений, вызванных пандемией, могут быть освобождены от арендных платежей с марта по июнь включительно. Об этом сообщила мэрия Москвы.



Поддержку уже получили более 600 организаций, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении. "Всего сэкономить на аренде городской недвижимости могут около 11 тыс. московских компаний сферы культуры, общепита, туризма, торговли, гостиничного бизнеса, бытовых услуг, частной медицины и развлечений. Поддержку в виде отмены арендных платежей на четыре месяца получили уже 605 предпринимателей на общую сумму около 470 млн руб. Еще более 10 тыс. арендаторов могут также обратиться в Мэрию и получить поддержку почти на 5 млрд руб.", - отметил он.



Подать заявление на отмену платежей при аренде городского имущества действующий бизнес может до конца года. Арендные каникулы распространяются на четыре месяца, даже если организация возобновила свою работу до 30 июня.



По словам министра Правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, свою поддержку в полном объеме еще не исчерпали застройщики, которые могут оформить отсрочку платежей по аренде городской земли за второй квартал. "Большая часть девелоперов - 336 компаний - уже получили отсрочку арендных платежей на общую сумму около 5.2 млрд руб. Реализовать свое право могут еще 60 застройщиков, объем поддержки которых составит 1.73 млрд руб.", - уточнил он.



Чтобы воспользоваться правом на отмену или отсрочку платежей по аренде городской недвижимости, необходимо направить в Департамент городского имущества обращение в свободной форме с указанием номера договора аренды или финансово-лицевого счета. Также нужно приложить фотографии, подтверждающие фактический вид деятельности арендатора, и копию приказа о приостановлении работы в соответствии с принятыми законами. Обращения принимаются онлайн через сервис "Электронная приемная" на портале mos.ru, также их можно отправить почтой в Департамент городского имущества.



"AK&M" от 18.06.2020