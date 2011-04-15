АЛРОСА завершила сбор заявок по 7-летним еврооблигациям на $500 млн. Об этом говорится в сообщении компании.



Ставка купона установлена в размере 3.1% годовых.

Сбор заявок состоялся 17 июня, спрос на облигации более чем в 3 раза превысил объем предложения. Инвесторы из континентальной Европы приобрели 33% выпуска, 25% - из Великобритании и 20% - из России. Инвесторы из Азии и региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка) купили 11% выпуска, 11% бумаг пришлось на инвесторов из США.



Управляющие компании и фонды купили 62% бумаг, 28% пришлось на банки, 6% - на страховые компании и 4% - на хедж-фонды. Облигациям были присвоены рейтинги инвестиционного уровня тремя рейтинговыми агентствами: Moody's - Baa2, Fitch - BBB- и S&P - BBB-. Организаторами размещения выступили J.P. Morgan, Societe Generale, ВТБ Капитал и Газпромбанк.



Средства, вырученные от размещения, будут использованы на рефинансирование существующей банковской задолженности, а также общекорпоративные цели. Единственной задолженностью к погашению в 2020 году АЛРОСА является остаток выпуска еврооблигаций, размещенного в ноябре 2010 года, в сумме $494 млн.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА за 2019 год в стоимостном выражении составили $3.338 млрд. При этом общая стоимость реализованного за 2019 год алмазного сырья составила $3.273 млрд, бриллиантов - $64.7 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за 2019 год сократилась на 31% до 62.7 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 21% до 238.2 млрд руб. с 299.6 млрд руб. вследствие сокращения объёмов реализации на 12% на фоне падения спроса на алмазно-бриллиантовом рынке (главным образом в первом полугодии 2019 года), снижения среднего индекса цен (-6%) и изменения структуры продаж в связи с ростом спроса на мелкоразмерное сырьё. Показатель EBITDA сократился на 31% до 107.1 млрд руб. со 156 млрд руб. за счёт снижения выручки.



Чистый убыток АЛРОСА по РСБУ за январь-март 2020 года составил 7.481 млрд руб. против прибыли 16.06 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 18.78% до 40.147 млрд руб. с 49.43 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 8.907 млрд руб. против прибыли 20.464 млрд руб.



"AK&M" от 18.06.2020