Розничная сеть "Роснефть" расширила географию бесконтактной оплаты топлива через сервис Яндекс.Заправки

Розничная сеть под управлением НК "Роснефть" расширила географию бесконтактной оплаты топлива через Яндекс.Заправки. Об этом говорится в сообщении компании.



Мобильный сервис теперь доступен почти на 800 заправочных станциях компании, в том числе Ростове, Кубани, Воронеже, Самаре, Красноярске и Новосибирске. Ранее дистанционную оплату топлива внедрили в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Уфе.



Уже к осени количество АЗС, на которых можно будет воспользоваться сервисом дистанционной оплаты, превысит 1.1 тыс. единиц. В перспективе будут подключены все заправочные станции под управлением "Роснефти" - это более 3 тыс. АЗС под брендами "Роснефть", BP, "Башнефть", ПТК и ТНК.



Ускоренная цифровизация и повышение эффективности бизнеса - одна из ключевых задач Компании в рамках реализации Стратегии "Роснефть-2022". С целью увеличения скорости и повышения качества обслуживания "Роснефть" первой в России запустила сервис оплаты топлива для корпоративных клиентов через собственное мобильное приложение "РН-Карт", а также специальные сервисы для физических лиц совместно с банками МКБ и "Тинькофф".



Сервис Яндекс.Заправки интегрирован в Навигатор, Яндекс.Карты и отдельное приложение и информирует пользователя о видах топлива на каждой АЗС и оптимальном маршруте, а на самой заправке позволяет выбрать номер колонки, марку топлива и его объем, а также расплатиться за заправку, не выходя их машины. Сервис доступен также и для корпоративных клиентов, в том числе таксопарков через приложение Таксометр.



Также в перспективе в рамках сотрудничества с Яндекс для клиентов розничной сети "Роснефть" планируется расширение количества дистанционных сервисов и услуг.



Сервис Яндекс.Заправки позволяет заправить автомобиль, не выходя из машины. Он доступен в Навигаторе, по которому ежемесячно ездит 21 миллион российских водителей, Яндекс.Картах и собственном приложении. Сервис также интегрирован в бортовой компьютер Яндекс.Авто и Таксометр - приложение для таксистов.



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса Компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ. Розничная сеть BP насчитывает 128 МАЗК, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Смоленске, Пскове и Великом Новгороде.



Роснефть владеет и управляет розничными сетями BP в России, (используя товарные знаки ВР по лицензии BP p.l.c.), а также ПТК и Башнефть.



Роснефть (ИНН 7706107510) - лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира. Основными видами деятельности ПАО "НК "Роснефть" являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за её пределами.



Компания включена в перечень стратегических предприятий России. Её основным акционером (40.4% акций) является АО "Роснефтегаз", на 100% принадлежащее государству, 19.75% акций принадлежит компании BP, 18.93% акций принадлежит компании "КьюЭйч Оил Инвестментс ЛЛК"/QH Oil Investments LLC, одна акция принадлежит государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, за 2019 год по МСФО выросла на 29% до 708 млрд руб. с 549 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий увеличились на 5.3% до 8.676 трлн руб. с 8.238 трлн руб., показатель EBITDA - на 1.2% до 2.105 трлн руб. с 2.081 трлн руб.



"AK&M" от 18.06.2020