ПСБ предоставит 6.1 млрд руб. группе "Самолет"

ПСБ и группа "Самолет" подписали соглашение о проектном финансировании с использованием схемы расчетов по договорам долевого участия через счета эскроу. Банк предоставит девелоперу 6.1 млрд руб. для строительства новых корпусов ЖК "Томилино Парк". Об этом говорится в сообщении банка.



Группа "Самолет" - один из ведущих российских девелоперов полного цикла. Основанная в 2012 году, компания использует бизнес-модель на базе партнерства и совместных проектов с застройщиками и собственниками земельных участков. На различных стадиях реализации находится 19 масштабных проектов, из них 7 - в Москве и Новой Москве ("Остафьево", "Некрасовка", "Алхимово", "Молжаниново", "Новоданиловская 8", "Рязановское", "Новое Внуково"). Портфель проектов составляет более 12 млн кв. м.



ПАО "Промсвязьбанк" (ИНН 7744000912) основано в 1995 году. Основным акционером является "Промсвязь Капитал Б.В.".





"AK&M" от 18.06.2020