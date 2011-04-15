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18/06/2020
16:11

ПСБ предоставит 6.1 млрд руб. группе "Самолет"

ПСБ и группа "Самолет" подписали соглашение о проектном финансировании с использованием схемы расчетов по договорам долевого участия через счета эскроу. Банк предоставит девелоперу 6.1 млрд руб. для строительства новых корпусов ЖК "Томилино Парк". Об этом говорится в сообщении банка.

Группа "Самолет" - один из ведущих российских девелоперов полного цикла. Основанная в 2012 году, компания использует бизнес-модель на базе партнерства и совместных проектов с застройщиками и собственниками земельных участков. На различных стадиях реализации находится 19 масштабных проектов, из них 7 - в Москве и Новой Москве ("Остафьево", "Некрасовка", "Алхимово", "Молжаниново", "Новоданиловская 8", "Рязановское", "Новое Внуково"). Портфель проектов составляет более 12 млн кв. м.

ПАО "Промсвязьбанк" (ИНН 7744000912) основано в 1995 году. Основным акционером является "Промсвязь Капитал Б.В.".


"AK&M" от 18.06.2020
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