Арбитраж поддержал постановление ФАС в отношении РЖД

Арбитражный суд Московского округа поддержал постановление Московского УФАС России о назначении административного наказания ОАО "РЖД" и отменил судебные акты нижестоящих инстанций, признав назначенный перевозчику штраф в размере более 163 млн руб. законным и обоснованным. Об этом говорится в сообщении службы.



Напомним, в июле 2017 года УФАС выявило в действиях РЖД факт злоупотребления доминирующим положением, который выразился в отказе перевозки специальных грузов (газы энергетические (пропан, бутан) в отсутствие дополнительного договора на их охрану. Решение и предписание по указанному антимонопольному делу поддержаны судами Московского округа вплоть до Верховного Суда РФ. На основании установленного факта нарушения антимонопольного законодательства УФАС и назначен оборотный штраф, рассчитанный от выручки общества на рынке железнодорожных перевозок, в размере 163.8 млн руб.



В свою очередь, РЖД, не согласившись с административным наказанием, обратились в арбитражный суд, настаивая на определении штрафа, исходя из размера выручки на рынке охраны грузов, не являясь его участником. Суды первых двух инстанций поддержали позицию перевозчика, снизив административный штраф до 100 тыс. руб.



Суд кассационной инстанции указал судам нижестоящих инстанций на то, что рынок, на котором совершено нарушение, определяется при рассмотрении антимонопольного дела, пересмотр его границ в рамках административного дела противоречит целям антимонопольного и административного регулирования.



Вопреки рекомендациям суда кассационной инстанции, при новом рассмотрении дела суды первой и апелляционной инстанций вновь снизили административный штраф, в этот раз до 2.5 млн руб., значительно сузив географические границы рынка железнодорожных перевозок.



Ведомство повторно обратилось с кассационной жалобой в Арбитражный суд Московского округа. Суд кассационной инстанции встал на сторону столичного антимонопольного органа, подтвердив справедливость и соразмерность наказания, назначенного РЖД.



ОАО "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Компания начала деятельность 1 октября 2003 года. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является РФ. От имени РФ полномочия акционера осуществляет Правительство РФ. Имущество компании было сформировано путём внесения в уставный капитал ОАО "РЖД" по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству. Уставный капитал составляет 2315846775000 руб. и состоит из 2315846775 акций.



Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.



"AK&M" от 18.06.2020