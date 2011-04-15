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18/06/2020
16:04

Совет ЕС продлил санкции в отношении России до 23 июня 2021 года

Совет ЕС принял решение продлить санкции в отношении России, связанные с Крымом, до 23 июня 2021 года. Об этом сообщило представительство ЕС в России.

Действующие ограничительные меры запрещают импортировать произведенные в Крыму или Севастополе товары в ЕС, инвестировать в инфраструктуру и финансовые инструменты, а также оказывать туристические услуги в Крыму и Севастополе. Помимо этого, под действие ограничительных мер ЕС подпадает экспорт отдельных товаров и технологий крымским компаниям или в целях их использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторе, а также секторах, связанных с разведкой, освоением и добычей нефти, газа и полезных ископаемых.

Напомним, санкции были введены в июне 2014 года.

"AK&M" от 18.06.2020
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