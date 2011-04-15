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18/06/2020
16:41

ФАС оштрафовала ВымпелКом за СМС-рекламу

Московское областное УФАС России вынесло постановление в отношении ПАО "ВымпелКом" о наложении штрафа на 200 тыс. руб. по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.3 КоАП. Об этом говорится в сообщении службы.

Ранее в Управление поступило обращение гражданина содержащее информацию о получении им СМС-рекламы от оператора с признаками нарушения закона "О рекламе", а именно направление СМС-рекламы без предварительного согласия гражданина на получение им рекламы от оператора.

Распространение рекламной информации посредством смс-сообщений или телефонных звонков без предварительного согласия абонента нарушает действующее законодательство о рекламе. Ответственность за подобные нарушения предусмотрена частью 1 статьи 14.3 КоАП и влечет за собой привлечение к административной ответственности в виде штрафа в размере от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

В связи с тем, что Вымпелком уже привлекался к административной ответственности за нарушение положений закона "О рекламе" при распространении смс-спама, компании назначен штраф в размере 200 тыс. руб.

ПАО "Вымпел-Коммуникации" (ВымпелКом, ИНН 7713076301) - сотовый оператор России и СНГ. Компания оказывает услуги под брендом Beeline более 63 млн абонентов в России, Казахстане, Украине, Узбекистане, Грузии, Армении, Кыргызстане и Лаосе. С 2009 года входит в международную группу Veon Ltd.

Уставный капитал ВымпелКома составляет 288.538 тыс. руб. и разделён на 51281022 обыкновенных и 6426600 привилегированных акций номиналом 0.005 руб.

Выручка ВымпелКома по МСФО в I квартале 2020 года снизилась на 2.6% до 67.457 млрд руб. с 69.247 млрд руб. годом ранее. Сервисная выручка в мобильном сегменте сократилась на 4.4% до 52.5 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 8.9% до 28.18 млрд руб. с 30.934 млрд руб.

"AK&M" от 18.06.2020
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