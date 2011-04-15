Департамент транспорта Москвы установил требования для таксистов

В связи с новым указом мэра об этапах снятия режима, Департамент транспорта подготовил новый приказ, касающийся перевозок такси и безопасности пассажиров, согласно новым требованиям Роспотребнадзора. Об этом говорится в сообщении Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.



Все перевозчики обязаны проводить дезинфекцию машин, на которых они перевозят пассажиров, после каждого выполненного заказа.



Ежедневно водители этих авто должны проводить мойку и дезинфекцию транспортных средств на специализированных пунктах, оборудованных выделенными постами дезинфекции.



Перевозчики обязаны обеспечить водителей масками и перчатками (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), дезсредствами и антисептиками.



Ежедневно перед выходом водителя на смену поручено измерять ему температуру, в случае повышенной температуры или признаков заболевания - временно отстранить от управления автомобилем.



Перевозчики обязаны каждые 15 дней проводить анализы на коронавирус не менее, чем у 10% списочного состава водителей.



Помимо этого, перевозчики обязаны предоставлять данные в ЕРНИС в установленном порядке.



"AK&M" от 18.06.2020