Департамент транспорта Москвы установил требования для таксистов

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В связи с новым указом мэра об этапах снятия режима, Департамент транспорта подготовил новый приказ, касающийся перевозок такси и безопасности пассажиров, согласно новым требованиям Роспотребнадзора. Об этом говорится в сообщении Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Все перевозчики обязаны проводить дезинфекцию машин, на которых они перевозят пассажиров, после каждого выполненного заказа.
Ежедневно водители этих авто должны проводить мойку и дезинфекцию транспортных средств на специализированных пунктах, оборудованных выделенными постами дезинфекции.
Перевозчики обязаны обеспечить водителей масками и перчатками (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), дезсредствами и антисептиками.
Ежедневно перед выходом водителя на смену поручено измерять ему температуру, в случае повышенной температуры или признаков заболевания - временно отстранить от управления автомобилем.
Перевозчики обязаны каждые 15 дней проводить анализы на коронавирус не менее, чем у 10% списочного состава водителей.
Помимо этого, перевозчики обязаны предоставлять данные в ЕРНИС в установленном порядке.
"AK&M" от 18.06.2020