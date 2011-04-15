Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

18/06/2020
17:07

Департамент транспорта Москвы установил требования для таксистов

В связи с новым указом мэра об этапах снятия режима, Департамент транспорта подготовил новый приказ, касающийся перевозок такси и безопасности пассажиров, согласно новым требованиям Роспотребнадзора. Об этом говорится в сообщении Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Все перевозчики обязаны проводить дезинфекцию машин, на которых они перевозят пассажиров, после каждого выполненного заказа.

Ежедневно водители этих авто должны проводить мойку и дезинфекцию транспортных средств на специализированных пунктах, оборудованных выделенными постами дезинфекции.

Перевозчики обязаны обеспечить водителей масками и перчатками (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), дезсредствами и антисептиками.

Ежедневно перед выходом водителя на смену поручено измерять ему температуру, в случае повышенной температуры или признаков заболевания - временно отстранить от управления автомобилем.

Перевозчики обязаны каждые 15 дней проводить анализы на коронавирус не менее, чем у 10% списочного состава водителей.

Помимо этого, перевозчики обязаны предоставлять данные в ЕРНИС в установленном порядке.

"AK&M" от 18.06.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100