Mercedes-Benz выпустил электрический автобус

Mercedes-Benz выпустил электрический сочлененный автобус Mercedes-Benz eCitaro G. Об этом говорится в сообщении Daimler AG. Об этом говорится в сообщении компании.



Сочлененный автобус eCitaro G с полностью электрическим приводом расширяет ассортимент семейства городских автобусов Citaro. В зависимости от исполнения, может перевозить до 146 пассажиров. Шарнирно-сочлененный автобус идеально подходит для работы в густонаселенных городах и поселках с большим количеством пассажиров. Новый eCitaro G сочетает в себе преимущества хорошо зарекомендовавшего себя сочлененного автобуса Citaro G с неординарной технологией eCitaro и революционными технологиями для аккумуляторов и электроприводов.Вскоре после выхода на рынок сочлененный автобус будет доступен с инновационными твердотельными батареями. Компания уже получила 60 заказов на новые автобусы. Первые поставки нескольким транспортным операторам запланированы на этот год.



ECitaro G выпускается с литий-ионным аккумулятором NMC. Ожидается, что Mercedes-Benz увеличит производительность eCitaro G в этом году, перейдя на новое поколение батарей NMC. Это значительно увеличит мощность с 292 кВтч до 396 кВтч. Дальность действия сочлененного автобуса будет соответственно увеличена.



Также возможно использование твердотельные батарей. Их огромный бонус: твердотельные батареи характеризуются высокой плотностью энергии и особенно долгим сроком службы. Химически говоря, это литий-полимерные батареи, их электролит находится в твердой форме. Кроме того, сырье, такое как кобальт, никель и марганец, не используется для батарей этого типа. Оснащенный семью аккумуляторными батареями, eCitaro G обладает общей мощностью 441 кВт-ч и, таким образом, гарантирует диапазоны, типичные для работы городских автобусов.



Daimler AG - транснациональный автомобилестроительный концерн со штаб-квартирой в городе Штутгарт (Баден-Вюртемберг), Германия. Чистая прибыль Daimler за I квартал 2020 года упала в 12.8 раза до 168 млн евро с 2.149 млрд евро годом ранее. Выручка сократилась на 6% и составила 37.2 млрд евро с 39.7 млрд. Показатель EBIT составил 617 млн евро против 2.798 млрд евро.



АО "Мерседес-Бенц РУС" - российская компания, дочернее предприятие Mercedes-Benz AG. Концерн Daimler стал первой иностранной автомобильной компанией, учредившей на территории Российской Федерации дочернее предприятие АОЗТ "Мерседес-Бенц Автомобили", которое было открыто 8 декабря 1994 года.



"Мерседес-Бенц РУС" является единственным в России официальным импортёром легковых и малотоннажных автомобилей марки "Мерседес-Бенц" (Mercedes-Benz). Основными направлениями деятельности компании являются продажи новых автомобилей и автомобилей с пробегом, производство малотоннажных автомобилей, развитие послепродажного обслуживания и дилерской сети.



"AK&M" от 18.06.2020