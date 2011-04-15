ФАС признала обоснованной жалобу РСК на действия РЖД

Московское УФАС России признало обоснованной жалобу ООО "РСК" на действия ОАО "РЖД" при проведении конкурса на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении службы.



Заявитель не согласился с решением РЖД по отклонению его заявки от участия в процедуре на основании представления несоответствующих действительности сведений.



Столичное антимонопольное ведомство установило, что поданная РСК заявка требованиям конкурсной документации соответствовала. Каких-либо оснований сомневаться в достоверности представленных в ней сведений об опыте участника у РЖД не имелось, неопровержимыми доказательствами недостоверности таких сведений общество не располагало.



Вместе с тем Московское УФАС при принятии решения исходило в том числе из того, что при рассмотрении заявок действует презумпция добросовестности участника закупки. Кроме того, согласно позиции ФАС России в целом установление требования о наличии у участников процедуры опыта выполнения аналогичных работ, заявленное в качестве критериев допуска, является неправомерным.



Московское УФАС пришло к выводу, что факт наличия в составе заявки РСК недостоверных сведений заказчиком доказан не был, в связи с чем действия РЖД по отклонению заявки общества признаны неправомерными.



ОАО "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Компания начала деятельность 1 октября 2003 года. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является РФ. От имени РФ полномочия акционера осуществляет Правительство РФ. Имущество компании было сформировано путём внесения в уставный капитал ОАО "РЖД" по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству. Уставный капитал составляет 2315846775000 руб. и состоит из 2315846775 акций.



Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.



"AK&M" от 18.06.2020