Gazfin передаёт в собственность "Газпром капитала" 9.99% акций НОВАТЭКа

ООО "Газпром капитал" и Gazfin Cyprus Limited заключили сделку, в соответствуии с которой Gazfin передаёт в собственность "Газпром капитала" 303326969 обыкновенных акций ПАО "НОВАТЭК". Об этом говорится в сообщении "Газпром капитала".



Это составляет 9.99% от общего количества акций НОВАТЭКа.

Цена сделки составляет более 320.798 млрд руб.

Напомним, совет директоров ПАО "Газпром" согласовал приобретение "Газпром капиталом" принадлежащих компании Gazfin Cyprus Limited 303326969 обыкновенных акций НОВАТЭКа номинальной стоимостью 0.1 руб. каждая, общей стоимостью более 30.332 млн руб.



Приобретение согласовано по средневзвешенной цене сделок, совершённых в течение торгового дня на ПАО "Московская Биржа", на день заключения договора купли-продажи акций.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Прибыль Газпрома по МСФО за 2019 год упала на 17% до 1.269 трлн руб. с 1.529 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.203 трлн руб. против 1.456 трлн руб. Прибыль от продаж сократилась на 42% до 1.12 трлн руб. с 1.93 трлн руб., прибыль до налогообложения - на 12.2% до 1.627 трлн руб. с 1.852 трлн руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) уменьшилась на 7% и составила 7.659 трлн руб. Уменьшение выручки от продаж в основном вызвано снижением выручки от продажи газа в Европу и другие страны.



Чистый убыток Газпрома по РСБУ за I квартал 2020 года составил 306.23 млрд руб. против прибыли в 199.468 млрд руб. годом ранее. Выручка упала на 22% до 1.126 трлн руб. с 1.452 трлн руб., валовая прибыль - на 38% до 450.18 млрд руб. с 725.144 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 380.694 млрд руб. с 297.716 млрд руб.



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ.



Прибыль акционеров НОВАТЭКа по МСФО за 2019 год выросла в 5.3 раза до 865.477 млрд руб. со 163.742 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации увеличилась на 3.7% до 862.803 млрд руб. с 831.758 млрд руб. Показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий вырос на 11% до 461.157 млрд руб. против 415.296 млрд руб.



Убыток акционеров НОВАТЭКа по МСФО за I квартал 2020 года составил 30.68 млрд руб. против прибыли 381.796 млрд руб. годом ранее. Без учёта эффектов от выбытия долей владения в дочерних обществах и совместных предприятиях и от курсовых разниц, нормализованная прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, составила 53.547 млрд руб., снизившись на 18.5% - с 65.73 млрд руб. Выручка от реализации снизилась на 21.2% до 184.562 млрд руб. с 234.106 млрд руб. Показатель нормализованной EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий снизился на 14.6% до 100.7 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО НОВАТЭК по РСБУ за I квартал 2020 года выросла в 4.34 раза до 125.56 млрд руб. с 28.939 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась 3.8% до 130.351 млрд руб. со 135.492 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 3% до 59.612 млрд руб. с 57.814 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 144.76 млрд руб. против 30.276 млрд руб. (рост в 4.78 раза).



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 18.06.2020