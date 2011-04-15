Во Франции начались подажи новых седана и универсала Renault Talisman

Авторизованные дилеры Renault во Франции с 17 июня 2020 года начинают подажи новых седана и универсала Renault Talisman. Об этом говорится в сообщении компании.



Новый Renault Talisman продается во Франции по ценам, начинающимся с 33. 4 тыс. евро с НДС для версии Saloon и 34.6 тыс. евро с НДС для версии Estate.



Renault Group - французская автомобилестроительная корпорация выпускает автомобили с 1898 года. Штаб-квартира компании расположена в городе Булонь-Бийанкуре, недалеко от Парижа. В настоящее время автомобили Renault поставляются в 139 стран мира. В компании 40 производственных площадок, 12800 точек продаж и послепродажного обслуживания, в ней занято более 180 000 человек. Впервые автомобили марки Renault появились в России еще в начале XX века. В 1916 году было создано акционерное общество "Русский Рено", и в Рыбинске началось строительство завода Renault, который был национализирован после революции. Политика СССР предусматривала развитие собственного автомобилестроения, но в 1960-х годах компания Renault возобновила сотрудничество с Москвой. В 1970 году правительство СССР заключило с французским концерном соглашение о развитии автомобильной промышленности. К 1980 году около четверти советских автомобилей производились по технологии Renault.



В 1992-1993 годах компания Renault открыла первый российский офис в Москве, в июле 1998 года было подписано соглашение с правительством Москвы о создании совместного предприятия "Автофрамос". Через год на базе завода АЗЛК был открыт цех неполной сборки, который выпускал автомобили Renault MEGANE и Renault 19, а затем CLIO Symbol. В 2003 году началось строительство завода полного цикла для производства Renault LOGAN, завершившееся в апреле 2005 года. Доля Renault в капитале ОАО "Автофрамос" постепенно увеличивалась, пока в ноябре 2012 года не дошла до 100%. В июле 2014 года российское предприятие сменило название на ЗАО "Рено Россия", напрямую связав своё имя со славной историей компании.



"AK&M" от 18.06.2020