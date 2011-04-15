ВТБ выдал свыше 34 млрд руб. в рамках ипотеки с господдержкой

ВТБ за два месяца работы по программе "Ипотека с господдержкой 2020" помог заключить клиентам 12 тыс. сделок по приобретению недвижимости более чем на 34.1 млрд руб. В первой половине июня ВТБ оформил 3.6 тыс. кредитов на 9.8 млрд руб. Всего с начала действия программы в банк подано 30.4 тыс. заявок на 88 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении банка.



По итогам двух месяцев действия программы наибольшее число кредитов было выдано в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области, Краснодарском крае, Новосибирской области, Республике Татарстан и Тюменской области. Средняя сумма кредита составляет около 2.7 млн рублей.



ВТБ начал принимать заявки по программе господдержки со ставкой 6.5% годовых 17 апреля. 20 апреля клиенты уже заключили сделки на приобретение квартир в новостройках по льготным условиям. С 10 июня банк в рамках программы снизил размер первого взноса с 20 до 15%. По новым условиям ВТБ принимает заявки, заключает договоры и выдает кредиты под 6.5%.



"Ипотека с господдержкой 2020" позволяет до 1 ноября 2020 года оформить кредит по льготной ставке 6.5% клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн руб. - для остальных регионов страны. Первоначальный взнос в ВТБ установлен на уровне от 15%, срок ипотеки - до 30 лет.



ВТБ - один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. По итогам первых пяти месяцев года объем выданных жилищных кредитов банка вырос на 23% и достиг 311.4 млрд руб. За апрель доля ВТБ в новых выдачах на рынке жилищных кредитов в России достигла рекордных для банка 28.7%.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль группы ВТБ за январь-апрель 2020 года по МСФО сократилась на 19% до 40.7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"AK&M" от 18.06.2020