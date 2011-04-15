Поглощения стартапов попадут в поле зрения ФАС, А.Цыганов

Поглощения стартапов попадут в поле зрения ФАС. Об этом сообщил замглавы ФАС России Андрей Цыганов по итогам двухдневной сессии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по конгломератным эффектам слияний и стартапам, говорится в сообщении службы.



"Комитет по конкуренции ОЭСР постоянно обращается к теме слияний и поглощений на своих заседаниях. Так, в 2019 году состоялись круглые столы по вертикальным слияниям в технологических отраслях и телекоммуникационном секторе, по контролю экономической концентрации на динамических рынках (в рамках Глобального форума ОЭСР по конкуренции с участием представителей более 100 конкурентных ведомств и международных организаций). Открытый день конкуренции ОЭСР также был посвящен теме слияний и цифровых технологий. В мае 2020 года на специальном вебинаре профильного комитета ОЭСР обсуждался контроль слияний во время COVID-19. На июньском заседании Комитета эксперты рассмотрели влияние конгломератных сделок на конкуренцию, так называемые "убийственные" поглощения, новые инструменты антимонопольных ведомств в условиях цифровизации и глобализации", - рассказал про работу комитета А.Цыганов.



Докладчики сессии отметили возможные негативные эффекты конгломератных слияний. Так, участие транснациональных корпораций в слияниях, поглощениях или других формах приобретения контроля может усилить их рыночную власть, а также иметь прямые или косвенные последствия для компаний из неродственных отраслей, включая устранение потенциальных конкурентов, в том числе за пределами географических границ рынка.



Вместе с тем во многих случаях конгломератные слияния и поглощения имеют несомненный позитивный эффект в области технологий, инноваций и расширения границ рынков. Поэтому при рассмотрении таких сделок требуется сбор больших объемов информации не только от участников сделки, но и от третьих лиц (в том числе потребителей и отраслевых экспертов), глубокий анализ последствий, основанный на применении разнообразных "теорий вреда" и сопоставлении положительных и отрицательных эффектов слияний.



Помимо традиционных негативных эффектов конгломератных слияний, участники дискуссии отмечали ряд современных особенностей: роль "перекрестного субсидирования" одних частей конгломерата за счет других (более прибыльных или генерирующих постоянный финансовый поток), растущая роль банков в формировании конгломератных экосистем, обладание большими данными, в том числе персональными данными потребителей, как стимул для слияния разнопрофильных компаний.



Говоря об адаптации контроля за экономической концентрацией к новым реалиям, участники сессии обратили внимание на роль стартапов в изменении архитектуры рынков. По мнению специалистов, стартапы предлагают инновационные разработки и могут в краткосрочной перспективе менять конъюктуру рынков, что является серьезным вызовом для крупных игроков.



Одно из решений проблемы для крупного бизнеса - поглощение стартапов с целью прекращения их деятельности или встраивания новых компаний в свои цепочки добавленной стоимости. Подобные практики чаще всего наблюдаются в таких секторах экономики, как информационные технологии, фармацевтика, биоинженерия и агротехнологии. Участники круглого стола отметили, что история большинства современных крупнейших компаний в этих сферах представляет собой непрерывный процесс поглощений менее крупных участников рынка. Антиконкурентная природа подобных сделок очевидна: они тормозят инновационное развитие отраслей, усиливают позиции доминирующих компаний, увеличивают экономическую концентрацию на соответствующем рынке и затрудняют вход новых независимых игроков, в том числе на смежные рынки.



Вместе с этим эксперты признали, что такие сделки часто не попадают в поле зрения антимонопольных органов, поскольку не соответствуют пороговым критериям осуществления государственного контроля за экономической концентрацией. Одним из выводов сессии стал тезис о необходимости изменения подходов к рассмотрению подобных сделок как с точки зрения совершенствования правовых норм, так и с точки зрения правоприменения.



Как представители конкурентных ведомств, так и эксперты подчеркивали особую роль и значительную сложность экономического анализа подобных сделок, необходимость взвешенного подхода к решениям, который позволит избежать "замораживания" инвестиционной активности и процессов инноваций.



Важно и то, что в ряде юрисдикций уже разрабатываются и применяются современные инструменты анализа, основанные на использовании больших данных и искусственного интеллекта, проводится пост-анализ ранее совершенных сделок с целью оценки неявных и позитивных последствий и выработки эффективных подходов, отмечает ФАС.



"Недопущение повышения концентрации рынков и стимулирование их инновационного развития через отслеживание и блокирование "убийственных" поглощений, а также выставление эффективных требований и условий является важнейшей задачей любого конкурентного ведомства", - прокомментировал результаты сессии ОЭСР замглавы ФАС России, уточнив, что к настоящему моменту подготовлен комплексный проект поправок в российское антимонопольное законодательство, так называемый ,,пятый антимонопольный пакет". Он в значительной мере посвящен внедрению в антимонопольное законодательство инструментов и механизмов тонкого и эффективного регулирования высокотехнологичных цифровых рынков.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 18.06.2020