Anisoprint переместила производство композитных принтеров из Германии в "ТехноСпарк". Как говорится в сообщении РОСНАНО, контрактный производитель мехатроники, робототехники и медицинского оборудования TEN fab (входит в Группу компаний "ТехноСпарк" инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО) в июне 2020 года начал серийное изготовление под ключ 3D-принтеров Composer А3 и Composer А4 компании Anisoprint.



По контракту TEN fab изготавливает корпуса, монтирует в них внутренние элементы и проводит тестирование перед отгрузкой. Заказчик получает полностью готовый упакованный 3D-принтер. TEN fab и Anisoprint сотрудничают с 2019 года, изначально TEN fab выпускал для 3D-принтеров заказчика только корпуса.



3D-принтеры Composer печатают композитные изделия, усиленные непрерывными углеродными или базальтовыми волокнами. Печатная головка этих принтеров оборудована двумя соплами: первое осуществляет коэкструзию - заранее пропитанное специальной полимерной смесью волокно соединяется с термопластиком, второе - подает чистый пластик для печати внешних оболочек и поддержек. Модели различаются размерами области построения. Технология Anisoprint позволяет печатать производственную оснастку, кронштейны и другие элементы интерьера самолетов, запчасти и функциональные прототипы во многих сферах от авиастроения до здравоохранения.



TEN fab изготавливает детали, собирает корпус, монтирует в него комплектующие, подключает электронные компоненты, выполняет калибровку стола, тестирует принтеры по протоколу заказчика и упаковывает готовые изделия.



Anisoprint - российско-люксембургская компания по разработке и продаже 3D-принтеров для печати композитных деталей с непрерывными волокнами. Имеет широкую дистрибьюторскую сеть в Европе и Азии.



Компания TEN fab специализируется на контрактном производстве и механообработке - от проектирования изделия и составления конструкторской документации до серийной сборки.



АО "РОСНАНО" (ИНН 7728131587) создано в марте 2011 года путём реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". РОСНАНО содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. Основные направления: опто- и наноэлектроника, машиностроение и металлообработка, солнечная энергетика, медицина и биотехнологии, энергосберегающие решения и наноструктурированные материалы.



Уставный капитал компании составляет 53.742 млрд руб. и разделён на 53741700000 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Росимуществу принадлежит 100% акций РОСНАНО.



Чистый убыток АО "РОСНАНО" за 2019 год по МСФО составил 16.5 млрд руб. В 2018 году компания получила прибыль в 5.6 млрд руб.



"AK&M" от 18.06.2020