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18/06/2020
17:39

Группа киберпреступников InvisiMole атакует военные и дипломатические структуры, ESET

ESET обнаружила группу киберпреступников InvisiMole, атакующую военные и дипломатические структуры Восточной Европы. Ее основное направление - кибершпионаж. Об этом говорится в собщении ESET.

По данным телеметрии ESET, InvisiMole активна с 2013 года. Впервые вредоносные действия данной группы задектированы в 2018 году во время кибершпионской деятельности на территории России и Украины.

Ранее в исследовании деятельности группировки оставалось много пробелов. На данный момент эксперты ESET обнаружили, что InvisiMole сотрудничает с другой группой - Gamaredon. Вредоносные программы Gamaredon использовались для проникновения в целевую сеть и доставки сложной малвари InvisiMole до целей, представляющих особый интерес, подчеркивается в сообщении.



"AK&M" от 18.06.2020
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