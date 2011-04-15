Группа киберпреступников InvisiMole атакует военные и дипломатические структуры, ESET

ESET обнаружила группу киберпреступников InvisiMole, атакующую военные и дипломатические структуры Восточной Европы. Ее основное направление - кибершпионаж. Об этом говорится в собщении ESET.



По данным телеметрии ESET, InvisiMole активна с 2013 года. Впервые вредоносные действия данной группы задектированы в 2018 году во время кибершпионской деятельности на территории России и Украины.



Ранее в исследовании деятельности группировки оставалось много пробелов. На данный момент эксперты ESET обнаружили, что InvisiMole сотрудничает с другой группой - Gamaredon. Вредоносные программы Gamaredon использовались для проникновения в целевую сеть и доставки сложной малвари InvisiMole до целей, представляющих особый интерес, подчеркивается в сообщении.







"AK&M" от 18.06.2020