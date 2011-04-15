Московский метрополитен объявил конкурс на поставку 1.36 тыс. новых вагонов до 2023 года

Московский метрополитен объявил конкурс на поставку 1.36 тыс. вагонов нового поколения в 2020-2023 годах для запуска на новых линиях и обновления подвижного состава на других участках метро. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.



Техническое задание прошло экспертизу. При его разработке приоритетом стала безопасность и комфорт пассажиров: система обеззараживания воздуха и контроль температуры в салоне; снижение уровня шума и вибрации; больше информационных мониторов; больше зарядок USB - более 360 штук; на 60% шире межвагонный проход; примерно на 15% шире дверные проемы; новый привлекательный эргономичный дизайн салона, подчеркивается в сообщении.



Новые поезда станут современнее нынешней "Москвы", дадут новый уровень комфорта в салоне, повышенную вместимость - свыше 2.2 тыс. пассажиров, рабочее место машиниста станет еще более удобным. Таким образом будет продолжена ежегодная тенденция по выпуску на линии метро усовершенствованных вагонов, сообщает метрополитен.



В вагонах нового типа будет применяться система автоматического обеззараживания воздуха. Как и в поездах серии "Ока" и "Москва", в климатических установках будут ультрафиолетовые лампы, которые уничтожают до 100% вирусов и бактерий в воздухе, поступающем в салон. Эти лампы аналогичны тем, что применяются для обеззараживания помещений в системе здравоохранения. Кроме того, в перспективе будет рассматриваться возможность внедрения в вагоны новых дополнительных разработок по обеззараживанию салона и повышению уровня санитарной безопасности.



"Новый подвижной состав будет поставляться в 2020, 2021, 2022 и 2023 годах. Запускать его планируется на Калужско-Рижской, Кольцевой и Большой кольцевой линиях", - рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.



В техническом задании учтены пожелания москвичей. Дизайн маски нового состава выбрали сами москвичи в ходе голосования в прошлом году. Они предпочли дизайн округлой формы с удлиненными вертикальными фарами. Сквозной проход между вагонами станет шире: вместо чуть более 1 м в самом узком месте - до 1.6 м по всей высоте. Кроме того, с 1.4 до 1.6 м будут расширены дверные проемы. Такие улучшения позволят пассажирам свободнее заходить в поезд и перемещаться между вагонами во время поездки. Под потолком впервые будут установлены консольные LCD-мониторы для улучшения информирования пассажиров.



В новом поезде для Московского метрополитена будет установлено более 360 usb-разъемов для зарядки гаджетов. Это в 5 раз больше по сравнению с курсирующими сейчас поездами "Москва". Такие разъемы появятся и между сиденьями пассажиров.



Впервые поезда мосметро оснастят широкими внешними информационными табло на бортах. Благодаря этому пассажиры на платформе будут знать, куда следует состав.



Московский метрополитен (государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина") открыт 15 мая 1935 года.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.5 км. В среднем в будни услугами метрополитена пользуются 9 млн пассажиров.



Ежедневно по 15 линиям метрополитена (включая Московское центральное кольцо (МЦК) и Московскую монорельсовую транспортную систему) с 275 станциями (238 станций метро, 31 станция МЦК и 6 станций монорельса) пропускается более 12 тыс. поездов.



Наиболее загруженными на сегодняшний день являются станции "Комсомольская" (Кольцевая линия), "Новогиреево", "Щёлковская", "Выхино", "Новокосино", "ВДНХ", "Бауманская", через которые ежедневно проходят от 80 до 138 тыс. человек.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 18.06.2020