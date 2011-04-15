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18/06/2020
18:13

Покупка Fitbit компанией Google может негативно сказаться на конкуренции, ACCC

Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (Australian Competition Consumer Commission, ACCC) изложила свои опасения в связи с предполагаемым приобретением Fibit компанией Google.

Доступ Google к медицинской базе данных клиентов может затруднить их получение и еще больше укрепить доминирующее положение компании, а также негативно повлиять на конкуренцию на нескольких рынках цифровой рекламы и здравоохранения, подчеркивает ACCC.

ACCC также обеспокоена возможностью для Google отдавать предпочтение наручным устройствам своего производства при оказании сопутствующих услуг, таких как WearOS, Google Maps, Google Play Store или совместимость смартфонов Android.

Окончательное решение АССК будет объявлено 13 августа 2020 года.

Компания Fitbit, производящая наручные устройства, уже более 10 лет собирает информацию о состоянии здоровья потребителей, в том числе ведет подсчет ежедневного количества шагов, частоту сердечных сокращений и т.д.

Google активно работает в широком спектре областей, предлагая большое количество технологических услуг и продуктов, включая потребительские интернет-сервисы (Google Search, YouTube, Google Maps и Gmail. Google), а также услуги по онлайн-рекламе и в сфере здравоохранения.


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