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18/06/2020
18:21

Северо-восточный участок БКЛ откроется для пассажиров в 2022 году

Северо-восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции "Савёловская" до станции "Нижегородская" откроется для пассажиров в 2022 году. Об этом заявил заместитель руководителя Департамента строительства Москвы Сергей Сущенко, говорится в сообщении Стройкомплекса.

"Строительство тоннелей на этом участке БКЛ завершится в следующем году, а запуск всех семи расположенных здесь станций намечен на 2022 год", - сказал С.Сущенко.

Он отметил, что три станции уже построены и запущены в составе Некрасовской ветки: "Нижегородская", "Авиамоторная" и "Лефортово".

"Активные строительные работы сейчас идут на станциях "Рижская", "Сокольники", "Марьина Роща" и "Электрозаводская", - добавил С.Сущенко.

Генеральный директор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков подчеркнул, что все работы на этом участке идут в соответствии с графиком. "Все работы идут по плану, рабочих и техники достаточно для реализации проекта в срок", - заверил С.Жуков.

Строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро является одним из самых сложных ввиду непростых гидрогеологических условий. Здесь возводятся станции как мелкого, так и глубокого заложения, с которых можно будет сделать пересадку на Люблинско-Дмитровскую, Калужско-Рижскую, Сокольническую, Арбатско-Покровскую и Калининско-Солнцевскую ветки метро.

"AK&M" от 18.06.2020
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