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18/06/2020
19:00

Цены на бензин за неделю, с 8 по 14 июня, увеличились на 0.2% до 45 руб.

Цены на бензин за неделю, с 8 по 14 июня, увеличились на 0.2% до 45 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.

Бензин АИ-92 подорожал на 0.2% до 42.55 руб. за литр, АИ-92 - на 0.2% до 46.03 руб., АИ-98 - на 0.1% до 52.13 руб., дизель - на 0.1% до 47.78 руб.

За период с момента предыдущей регистрации средние цены по РФ на бензин и дизельное топливо выросли на 8 и 4 копейки соответственно. Рост цен на бензин отмечен в 62 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Кызыле - на 2.1% и Махачкале - на 1.2%. Снижение цен на бензин зафиксировано в Тюмени - на 0.2%.

В Москве за прошедший период цены на бензин выросли на 0.1%, в Санкт-Петербурге - на 0.2%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38.9 до 44.66 руб., марки АИ-95 - от 41.9 до 49.25 руб., марки АИ-98 - от 49.99 до 54.83 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 41.4 до 44.06 руб., марки АИ-95 - от 44.8 до 47.96 руб., марки АИ-98 - от 52.8 до 54.86 руб. за литр.

"AK&M" от 18.06.2020
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