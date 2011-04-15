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19/06/2020
10:41

ДОМ.РФ разместил выпуск ипотечных облигаций на 16.25 млрд руб.

ДОМ.РФ завершил размещение выпуска облигаций с ипотечным покрытием (ИЦБ ДОМ.РФ) объемом 16.25 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ДОМ.РФ.

Ставка купона по итогам размещения составила 5.9% - это самый низкий показатель в истории выпусков ипотечных ценных бумаг ДОМ.РФ.

В размещении приняли участие крупнейшие институциональные инвесторы, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании, банки, инвестиционные и страховые компании, а также физические лица. Московская биржа включила ипотечные облигации с поручительством АО ДОМ.РФ в первый уровень котировального списка. Организатором выпуска выступил Банк ДОМ.РФ.

ИЦБ ДОМ.РФ выпускаются на программной основе в рамках единой инфраструктуры и типовой эмиссионной документации и обладают высокой инвестиционной привлекательностью благодаря стандартизации выпусков и наличию поручительства единого института в жилищной сфере. Всего в рамках программы ИЦБ ДОМ.РФ с декабря 2016 года размещено 19 выпусков объемом более 565 млрд рублей. Доля ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ составляет более 80% всех облигаций с ипотечным покрытием в обращении.

ИЦБ ДОМ.РФ - стандартные ипотечные облигации, обеспеченные солидарным поручительством ДОМ.РФ, эмитентом которых является Ипотечный агент ДОМ.РФ - 100% дочернее общество единого института развития в жилищной сфере.


"AK&M" от 19.06.2020
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