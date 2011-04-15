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19/06/2020
13:14

УУАЗ выпустил первый гражданский арктический вертолет Ми-8АМТ

Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") начал серийное производство арктических вертолетов Ми-8АМТ для гражданских заказчиков. Об этом говорится в сообщении компании.

Улан-Удэнский авиационный завод выпустил первую машину, которая готова к передаче в эксплуатацию.

Вертолет Ми-8АМТ в арктическом исполнении завершил программу летных испытаний и прошел процедуру приемки независимой инспекции Росавиации. Одна из главных особенностей машины - разработанная Национальным центром вертолетостроения (НЦВ) "Миль и Камов" уникальная система подогрева агрегатов трансмиссии, благодаря которой возможен оперативный запуск двигателей при крайне низких температурах, даже если борт длительное время находился в условиях безангарного базирования на открытом воздухе.

Систему подогрева трансмиссии дополняет улучшенная теплозащита грузовой кабины и специальные теплоизоляционные шторы в сдвижной двери и створках кабины. Защиту вертолета от низких температур, высокой влажности и сильного ветра при длительном базировании на открытом воздухе обеспечивают специальные чехлы. В системах вертолета установлены морозоустойчивые тефлоновые шланги вместо резиновых.

АО "Вертолёты России" (ИНН 7731559044) - дочерняя компания АО "ОПК "Оборонпром", входящего в состав ГК "Ростех". Контролирует и управляет вертолётостроительными предприятиями: ОАО "Московский вертолётный завод им. М.Л. Миля", АО "Камов", ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", ОАО "Казанский вертолётный завод", ОАО "Роствертол", ОАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина", ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие", ОАО "Ступинское машиностроительное производственное предприятие", ОАО "Редуктор-ПМ" и ОАО "Новосибирский авиаремонтный завод", а также ОАО "Вертолётная сервисная компания".

"AK&M" от 19.06.2020
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