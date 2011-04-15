"Газпром нефть" повышает энергоэффективность нефтепереработки

Собственные российские нефтеперерабатывающие заводы "Газпром нефти" - Московский и Омский - по итогам I квартала 2020 года повысили эффективность использования топлива, электрической и тепловой энергии. Об этом говорится в сообщении компании.



Суммарная экономия от выполнения энергосберегающих мероприятий превышает 100 млн руб.



Рост энергоэффективности производственных процессов - это важное направление программы развития нефтеперерабатывающих активов "Газпром нефти".



Московский и Омский НПЗ в период с января по апрель 2020 года завершили семь энергосберегающих проектов. На Московском НПЗ выполнены работы по модернизации систем паропотребления, проведена замена теплообменного оборудования на установке получения высокооктановых компонентов бензина. Омский НПЗ сократил потери тепла при работе установки каталитического риформинга и оптимизировал работу технологических печей на установке изомеризации легких бензиновых фракций. Значительный вклад в снижение расходов электроэнергии вносит солнечная электростанция Омского НПЗ, которая начала работу в 2019 году и стала первым объектом возобновляемой энергетики в регионе. Оба предприятия продолжают работу по внедрению энергосберегающих решений. В общей сложности, на 2020 год предусмотрено 32 проекта, направленных на рост энергоэффективности.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка.



Убыток, относящиеся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2020 года составил 13.806 млрд руб. против прибыли в 107.894 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 12.2% до 514.568 млрд руб. с 586.359 млрд руб., показатель EBITDA - на 54.6% до 81.376 млрд руб. со 179.052 млрд руб.



"AK&M" от 19.06.2020