ГК "Медси" приобрело 12.5% в уставном капитале платформы "Третье мнение"

Группа компаний "Медси" приобрела 12.5% в уставном капитале ООО "Платформа третье мнение". Об этом говорится в сообщении Медси.



Помимо ГК "Медси", одним из инвесторов компании "Третье мнение" является Сбербанк, который инвестировал средства в компанию в прошлом году в рамках программы Сбербанк 500 - Совместного с американской компанией "500 Startups" акселератора.



Компания "Третье Мнение" является разработчиком линейки продуктов для распознавания патологических изменений на различных медицинских изображениях, в том числе мазках костного мозга, снимках глазного дна, рентгенограммах и КТ грудной клетки, маммограммах. Сервисы "Третье Мнение" повышают скорость анализа изображений, снижают нагрузку на врача и, как следствие, делают качественную диагностику более доступной.



Сегодня продукты компании экспериментально используются более чем в 20 медицинских учреждениях России. Компания вышла на рынки Ближнего Востока, СНГ и США, попала в список финалистов русско-американского акселератора Сбербанка и 500 Startups 2019 года и получила инвестиции от Сбербанка. По итогам выступления на Демо-дне акселератора Сбербанка стартап "Третье Мнение" также получил возможность пилотирования продуктов в "Медси".



До конца 2020 года ожидается государственная регистрация программного модуля "Третье Мнение. Рентгенограммы" в качестве медицинского изделия.



Группа компаний "Медси" - ведущая национальная сеть частных медицинских клиник, предоставляющая полный спектр медицинских услуг - от первичного приема и скорой медицинской помощи до высокотехнологичной диагностики, сложных хирургических вмешательств и реабилитации. На сегодняшний день активы МЕДСИ включают 26 клиник в Москве и Московской области (в том числе 2 детские клиники, 2 клинические больницы и 4 клинико-диагностических центра), 18 клиник в регионах России, службу скорой медицинской помощи, службу помощи на дому, медицинский велнес и 2 санатория.



Выручка "Медси" по МСФО за I квартал 2020 года выросла на 13.7% до 5.902 млрд руб. с 5.19 млрд руб. годом ранее. Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 26.5% до 1.117 млрд руб. с 883 млн руб. Операционная прибыль составила 624 млн руб. против 160 млн руб. Скорректированная чистая прибыль в доле АФК составила 333 млн руб. против 211 млн руб.



Акселератор Сбербанка и 500 Startups - это запущенная в 2018 году программа для технологических предпринимателей, которая основана на экспертизе и опыте одной из самых сильных команд в мире венчурного и IT-бизнеса. Цель акселератора - поиск перспективных проектов для экосистемы Сбербанка и других ведущих компаний России и мира, обеспечение командам получения практического опыта, содействие в запуске пилотов, поиске партнеров и инвестиций для развития бизнеса. На сегодняшний день прошли две волны совместного Акселератора Сбербанка и 500 Startups. В них приняли участие 55 команд-стартапов, которые сегодня развивают свои продукты как на отечественном, так и на зарубежном рынках. Победители акселераторов, отобранные экспертами Сбербанка, 500 Startups и представителями компаний-партнеров проекта, обучались у американских менторов по оригинальной программе 500 Startups.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 19.06.2020