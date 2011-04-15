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19/06/2020
14:41

А.Новак возглавил совет директоров "Россетей"

Министр энергетики РФ Александр Новак переизбран председателем совета директоров ПАО "Россети". Об этом говорится в сообщении министерства.

В Совет директоров электросетевого холдинга "Россети" входит 15 человек. Среди них заместитель министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич, директор Департамента корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях ТЭК Минэнерго России Владимир Фургальский, генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский, первый заместитель генерального директора - исполнительный директор "Россетей" Андрей Муров, председатель правления СО ЕЭС Борис Аюев, председатель правления Ассоциации "НП Совет рынка" Максим Быстров, ректор МЭИ Николай Рогалев, специальный представитель Президента России по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Сергей Шматко.

А.Новак возглавляет совет директоров "Россетей" с 2015 года.
Компания "Россети" - оператор одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2.37 млн км линий электропередачи, 517 тыс. подстанций общей трансформаторной мощностью более 802 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт ч. Численность персонала группы "Россети" - 217.5 тыс. человек. Компания является контролирующим лицом по отношению к 88 организациям, осуществляющим деятельность в 80 субъектах РФ, включая магистральную и 15 межрегиональных сетевых компаний. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88.04% долей в уставном капитале.

Прибыль Россетей по МСФО за I квартал 2020 года выросла на 13.5% до 27.8 млрд руб. с 33.3 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 1.2% до 262.5 млрд руб. с 265.5 млрд руб. Показатель EBITDA составил 89.3 млрд руб. против 86.9 млрд руб. (+2.8%).

"AK&M" от 19.06.2020
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