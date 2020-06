Норникель продаёт проект Honeymoon Well

Норникель через австралийскую дочернюю структуру MPI Nickel Pty Ltd заключил соглашение о продаже проекта Honeymoon Well. Об этом говорится в сообщении компании.



Покупателем выступает BHP Billiton Nickel West Pty Ltd, 100%-ное дочернее предприятие BHP Group Limited.



Сумма сделки не раскрывается.

Проект включает в себя перспективное месторождение Honeymoon Well, расположенное в Западной Австралии, а также два совместных предприятия - Albion Downs North и Jericho - проекты на стадии геологоразведки в каждом из которых BHP уже принадлежит по 50%. Honeymoon Well - последний австралийский активов, оставшийся в портфеле компании.



BHP обладает детальным знанием проекта, что позволит обеспечить эффективность процесса закрытия сделки.



Закрытие сделки ожидается после получения необходимых регуляторных разрешений и выполнения ряда иных условий соглашения.



Citigroup выступал в качестве финансового советника "Норникеля" в данной сделке.



ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль Норникеля по МСФО за 2019 год выросла на 95% до $5.966 млрд с $3.059 млрд годом ранее. Консолидированная выручка увеличилась на 16%, составив $13.6 млрд. Показатель EBITDA увеличился на 27% до $7.9 млрд.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 19.06.2020