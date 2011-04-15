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19/06/2020
15:25

ВТБ рассматривает возможность улучшения условий по ипотечным кредитам

ВТБ рассматривает возможность улучшения условий по ипотечным кредитам. Об этом свидетельствует комментарий ВТБ по итогам заседания совета директоров Банка России, на котором ключевая ставка была снижена до 4.5% годовых.

"Сейчас на рынке складывается благоприятная ситуация, когда регулятор продолжает проводить мягкую кредитно-денежную политику и поэтапно снижать уровень ключевой ставки. В текущих экономических условиях основная задача банков - поддержать население. Наиболее важным социальным продуктом остается ипотека, доступность которой значительно повысилась благодаря запуску госпрограммы с льготной ставкой в 6.5% годовых. После сегодняшнего решения ЦБ РФ мы рассматриваем возможность улучшения условий по ипотечным кредитам для наших клиентов. Окончательное решение будет принято банком позднее", подчеркивает ВТБ.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Чистая прибыль группы ВТБ за январь-апрель 2020 года по МСФО сократилась на 19% до 40.7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


"AK&M" от 19.06.2020
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