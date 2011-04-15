ВТБ рассматривает возможность улучшения условий по ипотечным кредитам. Об этом свидетельствует комментарий ВТБ по итогам заседания совета директоров Банка России, на котором ключевая ставка была снижена до 4.5% годовых.



"Сейчас на рынке складывается благоприятная ситуация, когда регулятор продолжает проводить мягкую кредитно-денежную политику и поэтапно снижать уровень ключевой ставки. В текущих экономических условиях основная задача банков - поддержать население. Наиболее важным социальным продуктом остается ипотека, доступность которой значительно повысилась благодаря запуску госпрограммы с льготной ставкой в 6.5% годовых. После сегодняшнего решения ЦБ РФ мы рассматриваем возможность улучшения условий по ипотечным кредитам для наших клиентов. Окончательное решение будет принято банком позднее", подчеркивает ВТБ.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль группы ВТБ за январь-апрель 2020 года по МСФО сократилась на 19% до 40.7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





"AK&M" от 19.06.2020