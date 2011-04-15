Сокращение ВВП РФ во II квартале может быть более существенным, чем ожидалось, ЦБ

Сокращение ВВП во II квартале может быть более существенным, чем ожидалось. Об этом говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров, на котором ключевая ставка была снижена до 4.5% годовых.



В то же время поддержку российской экономике оказывают дополнительные меры Правительства и Банка России по смягчению экономических последствий пандемии коронавируса, подчеркивает ЦБ.



В этих условиях ВВП снизится на 4-6% в 2020 году. В 2021-2022 годах продолжится восстановительный рост российской экономики.



Часть принятых ограничительных мер продолжает действовать. Наряду с существенным падением внешнего спроса это оказывает более длительное негативное влияние на экономическую активность, чем Банк России предполагал в апреле. Произошло существенное снижение деловой активности в сфере услуг и промышленности, сокращение объемов новых заказов на внешнем и внутреннем рынках, падение инвестиций. Возросла безработица, и снизились доходы, значительно сократился оборот розничной торговли. Поэтапное снятие ограничительных мер в мае-июне способствует постепенному восстановлению секторов, ориентированных на потребление. Вместе с тем опросы по-прежнему отражают сохранение осторожных настроений бизнеса, подчеркивает ЦБ.





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