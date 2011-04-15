Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

19/06/2020
14:32

Яндекс представил проект новой штаб-квартиры в Гагаринском районе Москвы

Яндекс представил проект новой штаб-квартиры в Гагаринском районе Москвы. Здание будет расположено на месте гостиницы "Корстон", говорится в сообщении компании.

Территория штаб-квартиры и первые два этажа будут открыты для всех. На нижних этажах будут работать кафе, аптеки, салоны красоты и другие организации, а вокруг офиса появится общественное пространство, где любой человек сможет отдохнуть, перекусить или позаниматься спортом. Яндекс также благоустроит большую территорию возле штаб-квартиры: между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича появится зелёный парк.

Сотрудники Яндекса смогут добираться на работу пешком, на велосипедах или на бесплатных автобусах от метро "Университет", "Ленинский проспект" и станции МЦК "Площадь Гагарина". Пользоваться этими автобусами смогут все желающие. Для тех, кто приезжает в офис на машине, будет устроена многоуровневая подземная парковка, причём часть парковки займут автомобили Яндекс.Драйва - не только для сотрудников, но и для жителей района.

Авторы проекта нового дома Яндекса - лондонское бюро PLP Architecture, президент компании и главный архитектор проекта - Ли Полисано. В проектировании также участвуют российские бюро АПЕКС и РТДА. Ещё несколько специализированных компаний будут помогать планировать и обустраивать территорию, например ландшафтный дизайн возьмёт на себя компания Arteza, которая участвовала в создании парка "Зарядье" и в благоустройстве спортивного комплекса "Лужники". Девелопером проекта станет компания MR Group.

Демонтаж здания гостиницы "Корстон" начнётся до конца 2020 года, стройка - после утверждения проектной документации и получения соответствующих разрешений.

Первый офис Яндекса тоже был в Гагаринском, в здании Вычислительного центра РАН на Вавилова.

Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.

Чистая прибыль Яндекса за I квартал 2020 года по GAAP выросла на 76% до 5.495 млрд руб. с 3.124 млрд руб. годом ранее. Скорректированная чистая прибыль (не является общепринятыми показателем GAAP) составила 5.148 млрд руб. против 5.44 млрд руб. Выручка увеличилась на 26% до 47.003 млрд руб. с 37.284 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA (не является общепринятыми показателем GAAP) - на 13% до 12.147 млрд руб. с 10.768 млрд руб.

"AK&M" от 19.06.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100