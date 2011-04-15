Объем российского рынка видеоигр в 2019 году вырос на 14% до 120.4 млрд руб.

Объем российского рынка видеоигр в 2019 году вырос на 14% YoY и составил 120.4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Mail.Ru по оценкам MY.GAMES.



Основным драйвером роста являются мобильные игры (+49% до 48.1 млрд руб.), которые практически догнали бесплатные игры на PC на фоне замедления роста последних (+5% до 49.1 млрд руб.). Доля бесплатных игр на всех платформах выросла на 21% и достигла 99.9 млрд руб., что составляет 82% рынка. Консольный рынок снизился на 13% до 11 млрд руб., что связано с меньшим количеством AAA-релизов на PS4/Xbox и со снижением выручки игр жанра Battle Royale. Платные игры показали негативную динамику (-10% до 20.5 млрд руб.): отсутствие крупных проектов, сопоставимых по масштабу с хитами 2018 года, привело к падению как на консолях (-7% до 8.3 млрд руб.), так и на ПК (-11% до 12.2 млрд руб.).



Mail.Ru Group Limited - холдинговая компания для ряда "дочек", включая российские операционные компании. Компании принадлежат ведущие русскоязычные социальные сети - ВКонтакте и Одноклассники, почтовый сервис, портал Mail.ru и три мессенджера. Mail.ru Group также владеет игровыми проектами, объединёнными под брендом MY.GAMES. В 2019 году запущено подразделение Mail.ru Group Tech Lab, которое занимается развитием новых технологий. Mail.ru Group является акционером СП AliExpress Россия вместе с Alibaba Group, МегаФоном и РФПИ, а также совместно со Сбербанком развивает O2O-платформу в сфере еды и транспорта.



Совокупная чистая прибыль Mail.ru Group по МСФО за I квартал 2020 года снизилась на 22.2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 2.203 млрд руб. Доля Mail.ru Group в чистых результатах ключевых СП (AliExpress Россия и O2O) в I квартале составила 2.26 млрд руб. убытка. Совокупная сегментная выручка компании выросла на 14.3% до 22.332 млрд руб., совокупный сегментный показатель EBITDA - на 4.1% до 5.729 млрд руб. Чистая задолженность по состоянию на 31 марта 2020 года составила 11.422 млрд руб.



"AK&M" от 19.06.2020